mercoledì, 1 Luglio , 26
HomeVideo NewsVertice Nato ad Ankara, Tajani: confermeremo impegni su spese militari
vertice-nato-ad-ankara,-tajani:-confermeremo-impegni-su-spese-militari
Vertice Nato ad Ankara, Tajani: confermeremo impegni su spese militari
Video News

Vertice Nato ad Ankara, Tajani: confermeremo impegni su spese militari

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

“Passo necessario per proteggere libertà e sicurezza cittadini”

Roma, 1 lug. (askanews) – Per Antonio Tajani la Nato resta il fondamento della sicurezza comune, ma l’Europa deve contare di più dentro l’Alleanza Atlantica.Rispondendo al Question Time a Benedetto Della Vedova, il ministro degli Esteri ha rilanciato il pilastro europeo della Difesa e, in prospettiva, una Difesa europea integrata. In questo quadro, ha spiegato, lo strumento SAFE è una delle leve a disposizione, da aprire anche ai partner extraeuropei.Al vertice di Ankara, ha aggiunto Tajani, l’Italia confermerà l’impegno sulla spesa militare: “Un passo necessario per proteggere libertà e sicurezza dei cittadini”.”L’Alleanza Atlantica – ha detto Tajani – è e resterà il fondamento della nostra sicurezza comune. Ma al suo interno l’Europa deve poter contare di più e assumersi pienamente le proprie responsabilità. Serve un salto di qualità per realizzare il pilastro europeo dell’Alleanza e, in prospettiva, una Difesa europea integrata, il sogno di De Gasperi e Berlusconi. In questo quadro, ‘Safe’ è uno degli strumenti a disposizione. A Bruxelles abbiamo lavorato per fare in modo che ‘Safe’ fosse aperto anche ai Partner extra europei. Come per ogni iniziativa specie sul tema prioritario della Difesa, quello che è importante non sono solo però le risorse, quanto piuttosto il raggiungimento degli obiettivi capacitivi”.”L’Italia – ha proseguito Tajani – vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilatro europeo della Difesa. Per posizione geografica, competenze industriali e impegno costante a favore della pace e della sicurezza nelle aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall’Africa subsahariana al Corno d’Africa, dai Balcani al Libano, fino al Mar Rosso. Per questo – ha sottolineato il ministro degli Esteri – al Vertice di Ankara confermeremo il nostro impegno sulla spesa militare: un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e la sicurezza dei cittadini”.

Previous article
Il mondo delle licenze: cultura pop e affari per quasi 400 miliardi
Next article
Legend of the Seas, Rotondo: nave più grande e innovativa al mondo

POST RECENTI

Video News

Nessy Guerra, Tajani: chiesta la grazia all’Egitto

"La vicenda resta complessa anche sul piano giudiziario"Roma, 1 lug. (askanews) - L'ambasciata italiana al Cairo ha consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia...
Video News

Università, Giachetti contro Bernini: prezzi studentati inaccessibili

Deputato IV al QT dà della "maestrina" alla ministraRoma, 1 lug. (askanews) - "Signora ministra non so come faccia a dire i dati che le...
Video News

Università, Bernini: “Abbiamo trovato le tende e lasciamo studentati”

Prezzo stanze PNRR comprende servizi essenziali e servizi extra...Roma, 1 lug. (askanews) - Sull'housing universitario il governo ha messo in campo "azioni concrete e certificate....
Video News

A Milano arrivano i dinosauri di Jurassic World The Experience

3500 metri quadrati ospitano l'esperienza immersiva giurassicaMilano, 1 lug. (askanews) - Un tuffo nel mondo dei dinosauri, a Milano approda Jurassic World: The Experience per...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.