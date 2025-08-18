vertice-per-l’ucraina.-zelensky:-pronto-al-trilaterale-con-trump-e-putin-(aggiornamenti)

Roma, 18 ago. (askanews) – Per la pace in Ucraina sono stati fatti “progressi sostanziali sotto molti aspetti. E credo che” oggi “ci sia la possibilità che ne possa scaturire qualcosa” perché “l’incontro di oggi è molto importante. Abbiamo i sette leader europei più influenti e li incontreremo subito dopo questo incontro. E grazie mille per essere qui”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un breve punto stampa nello Studio ovale della Casa bianca insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima del loro incontro bilaterale. Di seguito gli aggiornamenti con le notizie più importanti che arrivano dagli incontri a Washington.

Gli aggiornamenti

-22:32 Starmer: la sicurezza di Kiev è anche la sicurezza di Ue e Gb.

-21:42 Macron: dopo il trilaterale serve un incontro anche con l’Europa.

-21:41 Meloni: garanzie sicurezza precondizione per pace, Trump può contare sull’Italia.

– 21:41 Trump: convinto che Putin accetterà garanzie sicurezza.

-21:30 Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, credo che anche il Presidente Putin voglia trovare una soluzione. E lo scopriremo tra un certo periodo di tempo, non molto lontano da ora”, diciamo che tra “una o due settimane, sapremo se risolveremo la questione o se questa orribile lotta continuerà. Faremo del nostro meglio per porvi fine. E credo che ci siano due parti disposte a collaborare, e di solito questa è una buona notizia, due parti disposte a collaborare che vogliono raggiungere un accordo. E cammineremo insieme, ci incontreremo e vedremo se è possibile”, anche se “potrebbe anche non essere possibile”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in apertura del vertice multilaterale alla Casa Bianca con il presidente ucraino Zelensky e gli altri leader europei.

-21:30 “Può contare sull’Italia, siamo dalla parte dell’Ucraina e sosteniamo tutti i suoi sforzi verso la pace. Parleremo di diversi temi importanti, le garanzie di sicurezza, come garantire che non succeda ancora una volta, sono una pre-condizione di qualsiasi tipo di pace”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky e i leader europei.

-21:29 “Non riesco a immaginare che un vertice trilaterale” fra Putin, Zelensky e Trump “possa tenersi senza un cessate il fuoco”: lo ha affermato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz nel corso dei colloqui multilaterali in corso alla Casa Bianca.

– 21:24 Ucraina, Trump: non credo ci saranno future aggressioni.

– 21:14 Ucraina, von der Leyen: ogni bimbo deve poter tornare a casa.

– 21:14 Rutte: Trump su garanzie di sicurezza “è davvero svolta”.

-21:12 “Le questioni territoriali saranno discusse nel vertice trilaterale” con Vladimir Putin e Donald Trump: lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, prima dei colloqui multilaterali alla Casa Bianca con Trump e i leader europei.

– 21:02 Trump: buoni incontri, parlerò con Putin per arrivare a trilaterale

-21:01 Al via multilaterale Trump-Zelensky-leader Ue

-20:49 Mosca: dispiegare truppe Paesi Nato incita a ostilità

-20:14 Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la questione delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina è ancora in discussione tra Stati Uniti e alleati della NATO, ma ha promesso che Kiev riceverà “una protezione molto buona, una sicurezza molto solida”. Lo ha detto durante il punto stampa congiunto con il leader ucraino Volodymyr Zelensky prima del loro incontro bilaterale alla Casa Bianca.

– 20:02 Trump: meraviglioso che Putin sia venuto negli Usa.

-20:00 Zelensky riceve complimenti da Trump per il vestito.

– 20:00 Trump: chiamerò Putin dopo incontri di oggi.

– 19:43 Zelensky: riarmo Ucraina fa parte garanzie di sicurezza

– 19:36 Zelensky: “Per elezioni democratiche serve sicurezza”.

– 19:27 Zelensky: guerra deve finire, pronto per trilaterale con Trump-Putin.