martedì, 19 Agosto , 25
vertice-per-ucraina-a-washington,-sul-tavolo-incontro-con-putin
Vertice per Ucraina a Washington, sul tavolo incontro con Putin

Vertice per Ucraina a Washington, sul tavolo incontro con Putin

Video NewsVertice per Ucraina a Washington, sul tavolo incontro con Putin
Redazione-web
Di Redazione-web

Zelensky chiede entro 10 giorni garanzie sicurezza contro attacchi

Washington, 19 ago. (askanews) – Garanzie di sicurezza per l’Ucraina e un incontro ai vertici fra il presidente ucraino Zelensky e il russo Putin per arrivare ad un accordo di pace duraturo. Sono i due punti fondamentali dei colloqui a Washington fra i leader europei con Zelensky e Trump, un incontro decisivo, dopo il nulla di fatto in Alaska con Putin per provare a fermare una guerra che va avanti da 3 anni.”A Washington una dimostrazione di vera unità tra Europa e Usa”, secondo Zelensky, che si è detto pronto a incontrare il Capo di Stato russo.”Siamo pronti a qualsiasi formato a livello di leadership – ha detto – perché solo a questo livello possiamo risolvere tutte queste questioni complesse e dolorose”.Secondo il tedesco Merz il colloquio potrebbe avvenire entro due settimane in una località da definire, forse Ginevra.L’Ucraina chiede anche garanzie sul campo dove i bombardamenti non si fermano e si continua a morire, con Zelensky che ha chiesto agli alleati di formalizzare le garanzie per evitare attacchi entro 10 giorni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.