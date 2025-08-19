vertice-per-ucraina-a-washington,-sul-tavolo-incontro-con-putin

Zelensky chiede entro 10 giorni garanzie sicurezza contro attacchi

Washington, 19 ago. (askanews) – Garanzie di sicurezza per l’Ucraina e un incontro ai vertici fra il presidente ucraino Zelensky e il russo Putin per arrivare ad un accordo di pace duraturo. Sono i due punti fondamentali dei colloqui a Washington fra i leader europei con Zelensky e Trump, un incontro decisivo, dopo il nulla di fatto in Alaska con Putin per provare a fermare una guerra che va avanti da 3 anni.”A Washington una dimostrazione di vera unità tra Europa e Usa”, secondo Zelensky, che si è detto pronto a incontrare il Capo di Stato russo.”Siamo pronti a qualsiasi formato a livello di leadership – ha detto – perché solo a questo livello possiamo risolvere tutte queste questioni complesse e dolorose”.Secondo il tedesco Merz il colloquio potrebbe avvenire entro due settimane in una località da definire, forse Ginevra.L’Ucraina chiede anche garanzie sul campo dove i bombardamenti non si fermano e si continua a morire, con Zelensky che ha chiesto agli alleati di formalizzare le garanzie per evitare attacchi entro 10 giorni.