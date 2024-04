Vertice tra Biden e Kishida, verranno firmati 70 accordi

Non verrà trattata controversa proposta d’ acquisto di US Steel

Roma, 10 apr. (askanews) – Una settantina di accordi di natura commerciale e politica saranno firmati in occasione del vertice tra alla Casa bianca tra il presidente Usa Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Lo riferisce oggi il Nikkei.

Tra i temi sul piatto, ci sono accordi in tema di difesa e di economia sui quali tra Tokyo e Washington c’è la massima intesa, ma non ci sarà una questione su cui i due alleati hanno una differenza: l’ipotesi di acquisizione da parte della Nippon Steel delle storiche acciaierie americane US Steel, operazione che s’intreccia pericolosamente con le elezioni presidenziali e sulla quale sia Biden sia il suo sfidante, l’ex presidente Donald Trump, hanno espresso la loro contrarietà.

La quantità di documenti che verranno firmati rappresentano un vero record per i due paesi. Solitamente in questi summit i leader Usa e giapponesi firmavano tra i 12 e i 20 accordi. Ma in questo caso la visita viene dopo anni di lavoro e rappresenta la “convalida fondamentale della strategia indo-pacifica del presidente Biden”, ha spiegato un funzionario giapponese al Nikkei. Una strategia che crea blocco tra gli alleati degli Usa nel Pacifico, come cintura di contenimento rispetto all’assertività cinese.

Molti degli accordi saranno sul lato della difesa. “Per la prima volta, cambieremo la struttura delle forze che abbiamo in Giappone,” ha detto un altro funzionario, spiegando che il complesso militare statunitense in Giappone si riorganizzerà in un comando operativo congiunto che sovrintenderà le forze della Marina, del Corpo dei Marines, dell’Aeronautica e dell’Esercito degli Stati uniti in Giappone. Attualmente sono presenti per le diverse armi linee di comando separate. Questa nuova struttura Usa dovrà coordinarsi con la parte giapponese nell’ambito di un Comando operativo congiunto del Giappone (J-JOC), che verrà costituito entro il prossimo marzo.

Verrà inoltre istituito un “consiglio industrial-militare” che valuterà siti in Giappone dove le due parti possono co-sviluppare e co-produrre armi.

Sul fronte economico, verranno annunciati due percorsi di ricerca sull’intelligenza artificiale, hanno detto i funzionari al Nikkei. Un progetto sarà condotto dall’Università Carnegie Mellon e dall’Università Keio e sarà finanziato da Microsoft e alcune aziende giapponesi. L’altro sarà condotto dall’Università di Washington e dall’Università di Tsukuba, finanziato da Amazon e Nvidia.

Kishida porterà in dfono alberi di “sakura”, il ciliegio giapponese, visto 158 alberi frutto di un dono storico da parte giapponese verranno rimossi per dei lavori che devono essere realizzati nel luogo dove ora crescono rigogliosi.

Biden e Kishida hanno avuto una cena privata ieri sera con le loro consorti. Hanno visitato BlackSalt, un ristorante di pesce alla periferia di Washington.

I Biden hanno donato un tavolo a tre gambe fatto a mano da un’azienda di proprietà giapponese-americana in Pennsylvania usando noce nero, uno dei legni più pregiati nativo del Nord America. Inoltre Kishida ha ricevuto in regalo dei dischi autografati dalla rockstar Billy Joel.