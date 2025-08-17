domenica, 17 Agosto , 25
Vertice Trump-Zelensky: Meloni domani a Washington con von der Leyen e altri leader europei
(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, domani sarà a Washington, dove è in programma il vertice tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. All’incontro saranno presenti anche la numero uno della Commissione Ue Ursula von der Leyen e altri leader europei.  

Nel pomeriggio è prevista la call dei cosiddetti “volenterosi” ospitata da Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, per fare il punto della situazione in vista del vertice. 

 

Ci sarà anche Emmanuel Macron all’incontro, ha annunciato una fonte dell’Eliseo, secondo cui l’incontro servirà a “proseguire il lavoro di coordinamento tra gli europei e gli Stati Uniti per arrivare a una pace giusta e duratura che preservi gli interessi vitali dell’Ucraina e la sicurezza dell’Europa”.  

Parteciperanno inoltre il Presidente della Finlandia, Alexander Stubb, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, hanno reso noto i rispettivi uffici. Presente anche il segretario generale della Nato Marc Rutte, che oggi parteciperà oggi alle 15 alla call della coalizione dei volenterosi, fa sapere l’Alleanza atlantica.  

 

