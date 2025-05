Vertice Ucraina- Russia, Zelensky risponde: “Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse”

ROMA – “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire le basi necessarie alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”. Così, su X, Volodomyr Zelensky risponde all’invito di Putin a prendere parte a negoziati di pace diretti in Turchia giovedì prossimo.

Secondo quanto affermato dal presidente russo, “non è escluso” che le trattative possano condurre a “una nuova tregua”. Un riferimento apparente, questo, alla richiesta di cessate il fuoco senza condizioni per una durata di 30 giorni avanzata ieri dai capi di Stato e di governo dell’Unione Europea giunti a Kiev insieme con il primo ministro inglese Keir Starmer per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it