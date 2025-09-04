giovedì, 4 Settembre , 25

Vertice Volenterosi, Zelensky: esercito forte prima garanzia per Kiev

Alla riunione a Parigi anche ambasciatore consuocero Trump Kushner

Parigi, 4 set. (askanews) – La cosiddetta “Coalizione dei volenterosi”, che riunisce i principali sostenitori militari di Kiev, si è incontrata all’Eliseo a Parigi alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha aperto i lavori assieme al padrone di casa e “motore” della coalizione con il Regno Unito, il presidente francese Emmanuel Macron, mentre i partecipanti, oltre 30 leader, in presenza o da remoto, hanno discusso di nuove sanzioni alla Russia e si sono detti disponibili a fornire missili a lungo raggio all’Ucraina.Il leader britannico Keir Starmer nel suo intervento virtuale ha affermato che “non ci si può fidare di Putin”, ricordando gli “attacchi indiscriminati avvenuti a Kiev la settimana scorsa, che hanno causato danni significativi agli edifici del British Council e della delegazione dell’Ue”.”Sono grato a tutti per aver compreso che la principale garanzia di sicurezza è un esercito ucraino forte”, ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a pochi minuti dalla conclusione del vertice.Pochi minuti prima della conversazione telefonica in programma tra i leader europei e il presidente americano Donald Trump, all’Eliseo è arrivato anche l’ambasciatore americano in Francia, Charles Kushner, che di Trump è consuocero.Presenti all’incontro, tra gli altri, la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. In videoconferenza hanno partecipato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier spagnolo Pedro Sanchez, il cui aereo ha subito un problema tecnico che lo ha fatto rientrare a Madrid.

