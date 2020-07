Vertonghen saluta il Tottenham, sarà libero di accasarsi dove vuole a parametro-zero: occasione per Inter e Roma?

Jan Vertonghen ha preso una decisione ufficiale in merito al suo futuro: l’avventura al Tottenham del difensore belga è terminata, il giocatore in vista della prossima stagione sarà libero di accasarsi dove vuole a parametro-zero. Sbarcato agli Spurs nell’estate del 2012 dall’Ajax, Vertonghen ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a fine luglio: “Il mio tempo con questo club è finito. È un giorno triste, per diverse ragioni. Mi mancheranno gli amici che ho trovato qui, lo staff,… continua a leggere sul sito di riferimento