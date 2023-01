Very Important Peperoncino (Gangemi), presentazione in libreria Bocca a Milano

Lunedì 30 gennaio alle 17

Roma, 29 gen. (askanews) – Nel contesto ricco di fascino della libreria più antica d’Italia, la Bocca di Milano, viene presentato lunedì 30 gennaio alle 17 il volume: “VIP – Very Important Peperoncino”, Casa Editrice Gangemi.

Non è “un” libro ma “il” libro sul peperoncino che, pur ispirandosi anche ad altre pregevoli pubblicazioni sull’argomento, ha voluto fare un passo avanti e ritiene di esserci riuscito. È l’allegro vociare, in una immaginaria Agorà, di autori che ci guidano in un viaggio alla scoperta del peperoncino in gastronomia, storia dell’alimentazione, medicina, benessere, quadri di natura morta e persino viaggi nello spazio.

Intervengono: Giorgio Lodetti, Libraio storico e Presidente Associazione Librerie storiche ed antiquarie d’Italia; Ernesto Magorno, Sindaco di Diamante (CS); Francesco Maria Spanò, Autore del libro e Ambasciatore Accademia Italiana del Peperoncino; Lucia Antico, Co-autrice del libro, Marketing Manager e Corrispondente di moda e lifestyle in Olanda.

