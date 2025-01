Vescovo Aleppo vede al-Jawlani: “Incontro positivo, saremo parte integrante nuova Siria”

(Adnkronos) – E’ stato ”un incontro molto positivo” quello che, lo scorso 31 dicembre, il vescovo latino e vicario apostolico di Aleppo, monsignor Hanna Jallouf, ha avuto con il leader de facto della nuova Siria, Abu Mohammed al-Jawlani. ”Si è dimostrato molto, molto aperto nei confronti dei cristiani e questo ci rallegra”, ha dichiarato Jallouf all’Adnkronos riferendosi all’incontro che al-Jawlani ha voluto con ”tutti i capi religiosi della comunità cristiana in Siria l’ultimo giorno dell’anno”. In quell’occasione ”ci ha assicurato che come cristiani saremo parte integrante della nuova Siria” e ha detto di voler ”lavorare per il bene di tutti i siriani”.

I primi passi, concreti, si stanno già vedendo spiega il vescovo. ”Abbiamo diversi segnali che le cose andranno bene, piano piano sempre meglio, direi benissimo”, afferma Jallouf spiegando di aver ”potuto festeggiare tranquillamente Natale e Capodanno”. Inoltre, aggiunge, ”al-Jawlani ha creato una commissione per l’università di Aleppo composta da cinque uomini musulmani e due cristiani”. Per il futuro, verso il quale ”c’è ottimismo”, Jallouf spiega che ”durante l’incontro al Palazzo presidenziale di Damasco abbiamo dato ad al-Jawlani due documenti, uno preparato dai patriarchi di Damasco e uno dei vescovi di Aleppo”.

Nei documenti erano presenti ”i contenuti che come comunità cristiana chiediamo che vengano integrati nella nuova Costituzione” siriana. Non solo ”i diritti legati alla libertà di culto”, ma anche il rispetto dei ”diritti delle donne, il diritto al lavoro, il diritto alla parità”, spiega.

Rispetto ai timori legati al gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), Jallouf afferma che ”non è certo vero, come si è detto, che sono venuti ad ammazzare i cristiani, a sgozzarli”. Certo, ammette, ”sul terreno c’è gente che è arrivata con al-Jawlani e che non è alla sua altezza”. Tra l’altro ”non sono tutti siriani, né hanno la sua mentalità”. Ma l’ottimismo resta dominate presso il collegio francesano di Aleppo: ”ci vuole un tempo” e allo stato attuale ”ogni problema che nasce, viene risolto”.