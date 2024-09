Vesuvio Motor Show a Napoli l’11, 12 e 13 ottobre

Ufficializzate le date della seconda edizione

Roma, 12 set. (askanews) – Bionda, affascinante, adrenalinica con la Formula a ruote scoperte sollevata da un elicottero destinazione Napoli, qui sfreccia nel traffico tra lo sguardo stupito dei passanti e parcheggia la monoposto nell’area riservata.

In una atmosfera tra “Mission Impossible” e “Charlie’s Angels” rilasciata sui canali social ufficiali dell’evento la clip che annuncia le date del Vesuvio Motor Show 2024. Alla biondissima “Agente V” è affidato il target: raggiungere Napoli e confermare prenotazione ed evento da annunciare agli appassionati. Missione compiuta tra viaggi in elicottero, gimkane stradali, e stupore dei passanti. Tutti in pista l’11, 12 e 13 ottobre. Confermatissima la location: via Brecce a Sant’Erasmo a Gianturco (Napoli). “Motorhome” d’eccezione l’area adiacente il Gold Tower Lifestyle Hotel. Tre giornate in cui il visitatore potrà ammirare supercar, hypercar, moto e auto storiche; prendere parte a corsi di formazione con personaggi del Motorsport; assistere a performance appassionanti e spettacoli adrenalinici e partecipare alle attività di intrattenimento, di gioco e ristoro.

Il Vesuvio Motor Show è nato dal lavoro di una squadra di giovani professionisti: Antonio Olivieri e Gemma Buiano founders, Marco Zuppetta general Manager del Gold Tower Lifestyle Hotel, Michele Muoio e Ciro Montuoro marketing and communications managers che, accomunati dalla passione per i grandi eventi, hanno dato vita nel 2023 ad un evento motoristico a ingresso totalmente gratuito dalla vocazione fortemente dinamica. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma definitivo

Previsti anche incontri dedicati alle scuole con corsi di guida sicura e incontri con personaggi del motorsport. Esposizione auto storiche, da corsa, stand dedicato all’università Federico II e ad Unina Corse; Stand espositivo Megaride con auto e tecnologia VESEVO, Stand con simulatore d’auto per team Valentino Racing con auto Formula e moto, Food Truck, Postazione Radio, Spettacolo Gimkane, Stuntman, cena di gala e aperitivo a prenotazione.

“I risultati del 2023 sono andati oltre le più rosee previsioni con migliaia di appassionati che ci hanno fatto visita nonostante la pioggia – le parole di Antonio Olivieri – nel 2024 faremo ancora di più e meglio è la promessa che facciamo a tutti gli appassionati del Motor Show”.