“Vesuvio Nativitas Mundi”, concerto alla Basilica del Santuario di Santa Maria della Neve

Il 29 dicembre con Isa Danieli, Fausta Vetere, Mimmo Maglionico e PietrArsa

Isa Danieli, Fausta Vetere, Mimmo Maglionico & PietrArsa sono i protagonisti, giovedì 29 dicembre (ore 19.30) alla Basilica Santuario Santa Maria della Neve di Ponticelli a Napoli, del concerto/ spettacolo intitolato “Vesuvio Nativitas Mundi”.

L’evento musicale e poetico ideato da Mimmo Maglionico è dedicato al tema della Natività espresso attraverso mirabili esempi tratti dalla grande produzione letteraria del ‘900 e dal vastissimo repertorio musicale, antico e contemporaneo, di matrice popolare napoletana.

Una proposta artistica di Performing Art Campania promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della manifestazione “Altri Natali” e realizzata in collaborazione con la VI Municipalità.

Interprete d’eccezione e protagonista indiscussa del panorama musicale partenopeo e internazionale, Fausta Vetere si unirà in scena a Mimmo Maglionico e ai musicisti dei PietrArsa per avviare un percorso musicale che, dai brani del Maestro Roberto De Simone fino alle villanelle e alle tammurriate – tradizionali e di moderna fattura – unirà stili ed epoche della nostra Cultura e Storia sul tema della “santa allegrezza”.

Partiture che nel corso della serata si incrociano e si sovrappongono al fascino e alla profondità dei testi affidati alla presenza scenica di Isa Danieli, interprete di brani scelti dalle opere di Raffaele Viviani, Erri De Luca, Roberto De Simone, fino alla commovente sequenza in cui la straordinaria attrice proporrà frammenti delle “lettere dal fronte”, testimonianze di un grande evento di pace accaduto tra le trincee della Grande Guerra e raccolte da Alberto Del Bono nel volume “La tregua di Natale del 1914”.

In scena i musicisti dei PietrArsa, Carmine D’Aniello (voce solista e percussioni), Carmela Di Costanzo (voce solista), Roberto Trenca (plettri), Adrea Bonetti (fisarmonica), Marco De Palo (basso), guidati da Mimmo Maglionico (ai fiati) in una particolare formazione che utilizzerà strumenti sia della tradizione popolare dell’Italia del sud (tammorre, cembali, flauti, ciaramelle e chitarra battente) sia strumenti tipici di altri sud del mondo (come il cuatro venezuelano, il charango, il bouzouki, il chalumeau, la quena).

La serata è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti a sedere. La Basilica Santuario Santa Maria della Neve è in Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, Napoli.

Mimmo Maglionico & PietrArsa con Fausta Vetere, saranno ancora in scena venerdì 30 dicembre a Poggiomarino (NA), alla Chiesa di Sant’Antonio di Padova (ore 19.30 – Piazza De Marinis, ingresso gratuito), con un’edizione, realizzata per l’occasione, del concerto “Napoli World Style”.

