veto-degli-usa-a-risoluzione-onu-sul-cessate-fuoco-immediato-a-gaza

Tutti gli altri 14 membri Consiglio sicurezza a favore

New York, 19 set. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno nuovamente posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, dopo aver affermato che gli sforzi non erano sufficienti a condannare Hamas.Tutti gli altri 14 membri del più potente organismo delle Nazioni Unite hanno votato a favore della risoluzione, che ha definito la situazione umanitaria a Gaza “catastrofica” e ha invitato Israele a revocare tutte le restrizioni alla fornitura di aiuti ai 2,1 milioni di palestinesi nel territorio.