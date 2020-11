AGI – Il nuovo casco di Sebastian Vettel per il Gp di Turchia, oggi le prime prove in pista, è dedicato alla diversità globale e all’armonia: una striscia di immagini di persone stilizzate di ogni etnia il cui colore va dal bianco al nero e la citazione della pioniera dell’aviazione Amelia Eahart: “Together as One”, “Insieme come uno”.

Il quattro volte campione del mondo, che correrà altri 4 Gp con la Ferrari e passerà l’anno prossimo all’Aston Martin, ha presentato il suo casco come una dichiarazione di speranza per l’umanità.

La Formula 1, ricchissimo sport fatto di viaggi aerei in business e alberghi di lusso,

L’articolo Vettel col casco arcobaleno in Turchia, no a discriminazioni proviene da Notiziedi.

