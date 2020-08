BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Se c’è la possibilità di salutare il team prima della fine della stagione? Non penso e non è una domanda da fare a me. Per quello che so io, devo solamente continuare a fare il mio lavoro, so di poter fare meglio e quando le cose si tranquillizzeranno potrò sfruttare tutto a mio favore”. Sebastian Vettel esclude la possibilità di chiudere la carriera in Ferrari a stagione in corso rispondendo così ai numerosi rumours di un addio durante il Mondiale 2020. “Se mi diverto ancora a guidare questa Ferrari? Sì, ma sono qui per vincere e non per perdere – ha puntualizzato il tedesco in conferenza stampa -.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Vettel “Lasciare la Ferrari a stagione in corso? Non penso” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento