“Vi racconto di quando marcai Diego. A fine partita gli chiesi la maglia, ma lui l’aveva promessa a un bimbo disabile”

Andrea Stabile, ex calciatore, è stato un arcigno difensore dello Spezia Calcio. In un match del 1998 Stabile incontra il Napoli di Maradona in un match di Coppa e racconta a Città dello Spezia quella giornata memorabile. Ecco un estratto delle sue parole: “Eravamo in ritiro quando ci è stato comunicato l’esito del sorteggio. Ci siamo guardati negli occhi ed il pensiero di tutti è stato “Giochiamo contro Maradona…”.

E io presumevo che sarei stato il suo primo marcatore visto il mio ruolo nella squadra di Carpanesi. L’unico dispiacere è stato non poter disputare quella partita al Picco. Per il resto l’abbiamo vissuta con molta serenità, anzi ci scherzavamo su nei giorni precedenti. La maglia di Maradona? Io gliel’ho chiesta ovviamente, ma mi indicò un bimbo in sedia a rotelle a bordo campo e mi disse che l’aveva già promessa a lui. Anche questo penso racconti un po’ del Maradona uomo”.

