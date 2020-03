“La cultura ebraica, non solo per le tragedie di un recente passato, è particolarmente sensibile al problema della perdita improvvisa dei genitori e dei nonni, privati non solo di un funerale ma anche di una tomba”. David Meghnagi, docente di psicologia clinica all’Università Roma 3 (dove ha ideato e dirige il Master internazionale di II livello in didattica della Shoah, l’unico in Italia e il primo in Europa), a colloquio con Agi sviscera il concetto di solidarietà tra generazioni contenuto nel messaggio video del ministro della Difesa israeliano Naftali Bennett.

Nell’emergenza anti-coronavirus Bennet ha appena invitato ad isolare gli anziani dai giovani (“nulla è più letale di un abbraccio tra nonna e nipote”) suggerendo di limitarsi a messaggi via social e alla spesa lasciata fuori dalle loro porte,

L'articolo "Vi spiego il video del ministro israeliano sul coronavirus e gli anziani" proviene da Notiziedi.

