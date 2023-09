Via ai casting di “Prenditi Cura di Me” su Ottochannel Tv

Il reality “Nudi alla meta”, lo slogan della III edizione. Poster giganti tra le strade di Napoli per l’inno al cambiamento

“Mettersi a nudo” sarà questo lo slogan della terza edizione di “Prenditi Cura di Me”, il reality di Ottochannel tv, ideato dallo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino. Una campagna di comunicazione dirompente sta scandendo il conto alla rovescia per i primi provini.

Da questa mattina, in più punti della città di Napoli, sono apparsi i cartelloni, che mostrano lo staff di coach al gran completo e senza veli, per spiegare l’importanza della verità.

“Saremo tutti ‘nudi’ di fronte alla bellezza dell’anima – spiega lo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino -. Questa terza edizione è quella della consapevolezza, di quanto già fatto e dei nuovi percorsi da intraprendere, insieme. Siamo particolarmente emozionati e consapevoli, di quanto sia necessaria la volontà di affidarsi e raccontarsi, in questo viaggio speciale nella rinascita di mente e corpo”.

E c’è grande attesa per i casting di ottobre: l’appuntamento è fissato per sabato 14 ottobre 2023 al Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta, ingresso da via Terracina.

Ottochannel tv, la tv della Campania sul canale 16 ddt, cala il tris, con la terza edizione del format, dedicato al benessere psicofisico e si riparte con i due nuovi coach per la nutrizione: Alfonso Cerrato e Francesco Sabbatino.

Per il fitness si sfideranno i due personal trainer del Caravaggio, Francesco Pappadia e Stefano Orefice, che saranno affiancati da Rita Trombetta e Matteo Esposito.

A firmare le foto di scena anche quest’anno ci sarà Bruno Ciniglia, che ha realizzato gli scatti della campagna di comunicazione. A condurre il reality ci sarà la giornalista di Ottochannel tv Simonetta Ieppariello.

A fare gli onori di casa il coach emotivo Rosanna Vigorito, proprietaria del Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta, che tornerà a trasformarsi in un set tv, per il reality del benessere psicofisico.

“Raccontarsi senza filtri sarà necessario ed emozionante – spiega Vigorito-. Essere autentici e veri, nel nostro rapporto con i concorrenti e con il programma, è stato decisivo per alcuni di noi giudici.

I telespettatori da casa hanno accolto e apprezzato la sincerità di tutte le persone vere, che hanno fatto parte del nostro viaggio nel cambiamento. Personalmente ho seguito con affetto e partecipazione ogni storia e racconto dei concorrenti, che hanno preso parte alle prime due edizioni.

Come me, altri coach hanno saputo esprimere sentimenti ed emozioni, che sono arrivati dritti al cuore di ogni telespettatore.

Abbiamo ottenuto così ascolti da record, nelle prime due edizioni. Ci auguriamo di confermare e superare il trend ottenuto nelle precedenti messe in onda. “Prenditi Cura di Me” è un reality che appassiona, perché racconta storie vere e coinvolge persone di ogni età, categoria sociale. “Prenditi Cura di Me” è un format autentico, trasversale e coinvolgente”.

Emozionatissimo Massimiliano Gaudino rivolge un appello ai nuovi aspiranti concorrenti, invitando essere autentici e ad affidarsi agli esperti di fitness, nutrizione e psicoterapia, in questa nuova avventura in tv.

“Questo reality credo, davvero, sia un’occasione, per tutti – spiega Gaudino -. Siamo tutti pronti a metterci in gioco, per un’edizione, che porterà sullo schermo della Tv della Campania tante persone, con le loro storie vere. Cosa serve per partecipare? Semplicemente essere se stessi, sempre”.

Per partecipare alla terza edizione di “Prenditi Cura di Me” occorre scrivere a prenditicuradime@ottoproduction.it su whatsapp: al 3274739599.

L’articolo Via ai casting di “Prenditi Cura di Me” su Ottochannel Tv proviene da Notiziedi.it.