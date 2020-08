AGI – TikTok ha rimosso oltre 380 mila video negli Stati Uniti nell’ambito di un’attività di “eliminazione dell’odio” dalla piattaforma. Inoltre, la società di condivisione di contenuti online ha “bandito” 1.300 account che avevano violato le regole sui contenuti o i comportamenti di odio e distrutto 63 mila commenti su temi simili.

“Questi numeri non sono rappresentano certo un successo del 100% ma confermano il nostro impegno sul tema – spiega in un messaggio il capo della sicurezza Usa di TikTok, Eric Han, secondo il quale “l’obiettivo è eliminare l’odio su TikTok”. La società coglie l’occasione per respingere quelle che definisce solo “voci”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Via da TikTok 380mila video che istigavano all’odio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento