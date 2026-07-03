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‘Via dei Matti n.0’ tornerà nel 2027, l’annuncio di Rai con Stefano Bollani e Valentina Cenni
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‘Via dei Matti n.0’ tornerà nel 2027, l’annuncio di Rai con Stefano Bollani e Valentina Cenni

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(Adnkronos) –
‘Via dei Matti n.0’ tornerà nel 2027 su Rai3. Lo annunciano Rai Cultura con Stefano Bollani e Valentina Cenni, che proseguono il viaggio cominciato cinque anni fa. Il ritorno nasce da un lavoro condotto da tempo da Rai Cultura insieme alla produzione, per dare al programma la forma e la collocazione più adatte, preservandone l’identità. Un percorso reso complesso anche da un 2026 dal calendario eccezionale – segnato tra l’altro dai Giochi Olimpici invernali e dai Campionati del Mondo di calcio – che ha imposto significativi slittamenti nei palinsesti. 

“Da tempo – dichiara il direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi – cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata. Alla fine, si è preferito riportare ‘Via dei Matti n.0’ alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato”. “In questi giorni – aggiungono Stefano Bollani e Valentina Cenni – abbiamo sentito l’abbraccio di un pubblico che ci accompagna da cinque anni: è la cosa più preziosa che ci portiamo dentro. Ringraziamo Rai Cultura e il suo direttore Fabrizio Zappi per aver continuato a credere in questo viaggio. La casa di Via dei Matti riapre le sue porte nel 2027, e non vediamo l’ora di ricominciare”. 

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