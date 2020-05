Via libera a decreto da 55 miliardi. Conte: “Come due manovre”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto da 55 miliardi di euro contenente i provvedimenti economici contro la crisi indotta dal coronavirus.

“E’ un testo complesso, sono oltre 250 articoli, parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, un lavoro incredibile”, ha detto il premier Giuseppe Conte.

“E’ stato un lavoro intenso, abbiamo approvato un decreto imponente sia per le risorse sia per gli indirizzi, da una lato sosteniamo famiglie e imprese, dall’altro mettiamo le

basi per la ripresa dell’economia”, ha commentato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “Nessuno sarà lasciato solo: lavoratori e famiglie”,

