AGI – Via libera ai musei, su prenotazione. Riaprono le aree giochi per bambini nei parchi e si potrà assistere agli spettacoli teatrali. Restano chiuse, invece, almeno fino al 14 luglio le discoteche, laddove della ripresa di calcetto e sport di contatto, inizialmente prevista, si riparlerà il 25 giugno. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del prossimo Dpcm che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appresta a firmare.

Il nuovo provvedimento prevedeva il via libera immediato alle partite di calcio (a porte chiuse), in vista della semifinale di Coppa Italia. In consiglio dei Ministri è poi prevalsa la cautela.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Via libera a musei, teatri e terme. Per calcio e discoteche bisogna attendere proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento