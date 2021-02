Via libera ai certificati vaccinali per viaggiare in Ue. Saranno pronti entro l’estate

AGI – I certificati di vaccinazione digitali che consentono alle persone di viaggiare in Europa nonostante la pandemia di coronavirus saranno probabilmente disponibili prima dell’estate. Lo ha annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel, citata dalla Reuters, parlando a Berlino dopo il vertice virtuale dell’Ue. “Tutti hanno convenuto che abbiamo bisogno di un certificato di vaccinazione digitale”, ha detto Merkel, aggiungendo che la Commissione europea avrà di circa tre mesi per creare la base tecnica per i documenti.

Intanto diventano più 2.500.000 nel mondo i decessi legati alla pandemia di Covid. Secondo il bollettino della Johns Hopkins University, i decessi sono 2.502.411.

