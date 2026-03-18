Via libera al decreto carburanti, Meloni: “Prezzi subito giù”. Salvini: “Italiani pagheranno meno degli altri in Europa”

ROMA – “Pochi minuti fa il cdm ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina. Un sostanzioso aiuto, ovviamente a tempo. Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnoli”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a ‘dieci minuti’ su Rete4.

Gli viene chiesto: ma Giorgetti non ha frenato un po’ dicendo: ragazzi, attenzione, perché questi soldi ci servono, no? “Anzi, è stato è stato un protagonista. Insieme ad altri colleghi del governo. Noi come Lega da giorni sosteniamo che è un momento di emergenza come qualche anno fa e quindi, superati i 2 euro al litro per il gasolio, si era superata la soglia d’allarme”.

MELONI: COMBATTIAMO SPECULAZIONE

La riduzione del prezzo del carburante “è una priorità in questo momento”, dice la premier Giorgia Meloni al Tg1, dove spiega le misure approvate dal Consiglio dei ministri di questa sera: “Siamo intervenuti con tre misure- spiega la presidente del Consiglio- di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo e diamo vita a un meccanismo antispeculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi”. Quindi, conclude Meloni, “combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo”.

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