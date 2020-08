Via libera al Dl Agosto, Conte “Sosteniamo lavoratori e imprese”

“Con il Dl agosto abbiamo approvato misure significative, stanziando nel complesso 100 miliardi, un provvedimento con cui tuteliamo l’occupazione, sosteniamo lavoratori ed imprese, alleggeriamo scadenze fiscali, aiutiamo regioni, enti locali e sud”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo l’approvazione del dl Agosto in Consiglio dei ministri. Il Cdm era atteso in giornata e si è riunito nel tardo pomeriggio, dando il via libera, oltre al nuovo decreto da 25 miliardi approvato “salvo intese tecniche”, tra l’altro, anche al nuovo Dpcm con le misure per contenere la diffusione del coronavirus prorogate fino al 7 settembre e alla riforma del Csm.

