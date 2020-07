FIRENZE (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Toscana dà il via libera alla modifica della legge sulla caccia. Tra le principali novità, c’è la possibilità per la Regione di avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di alcune funzioni, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza ed ottimizzare le risorse.

Si rivedono, poi alcune norme in materia di affidamento dei contratti da parte degli ambiti territoriali di caccia e si prevede l’istituzione di un fondo di rotazione regionale per il supporto agli Atc in difficoltà finanziarie a carattere eccezionale. Si istituisce un comitato scientifico composto da esperti con il compito di valutare la ‘consistenza faunisticà delle diverse specie sul territorio regionale ed assicurare una corretta gestione dell’equilibrio faunistico.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Via libera alla modifica della legge sulla caccia in Toscana proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento