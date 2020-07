Via libera dal Cdm a doppia preferenza in Puglia, soddisfazione Emiliano

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sull’adeguamento del sistema elettorale nella Regione Puglia alla Doppia preferenza di genere. Il ruolo di commissario, per provvedere “agli adempimenti strettamente conseguenti”, è stato affidato al Prefetto di Bari. Soddisfazione è stata manifestata dal governatore, Michele Emiliano.

“Dopo cinque anni di tentativi di convincere il Consiglio Regionale della Puglia, assolutamente sovrano in materia, ad approvare la Doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese per adeguare la nostra regione al resto d’Italia, oggi il nostro impegno programmatico si è realizzato grazie al Governo della Repubblica.

