AGI – Via libera definitivo della Camera al decreto Agosto. I voti favorevoli sono stati 265, 180 i contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che contiene misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, diventa legge. In mattinata il governo ha incassato la fiducia posta sul decreto, con 294 sì.

Il Partito democratico ha votato a favore. “Sappiamo che il Paese sta soffrendo e vanno date le risposte che i cittadini si aspettano: dalla proroga della Naspi e delle scadenze fiscali, allo stop ai licenziamenti” e per questo il Pd conferma la fiducia all’esecutivo votando a favore sul decreto Agosto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Via libera definitivo della Camera al dl Agosto. FI, Lega e FdI protestano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento