via-libera-definito-all’autonomia-differenziata,-durissime-le-opposizioni:-“una-parte-d’italia-come-un-vagone-verso-l’africa”

ROMA – Ok definitivo all’Autonomia Differenziata, il M5S protesta tra i banchi di Montecitorio cantando l’inno di Mameli e sventolando bandiere italiane al termine della seduta fiume alla Camera durata tutta la notte. “Crediamo che sia uno sfregio al lavoro del Parlamento ed alle istituzioni”, ha detto la dem Chiara Braga. “Stavolta non state dando pugni e calci ad uno di noi, state dando pugni e calci agli italiani”, ha detto la deputata M5S Daniela Torto. Durissimo l’esponente Pd Stefano Graziano: “Con questa legge si vuole staccare una parte d’Italia, come un vagone verso l’Africa”.

CONTE: “SPACCANO L’ITALIA COL FAVORE DELLE TENEBRE“

Il leader pentastellato Giuseppe Conte: “Spaccano l’Italia col favore delle tenebre. Il disegno di legge condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti la sanità, l’istruzione, i trasporti. Continueremo a contrastare la maggioranza in tutti i modi: in Parlamento e nelle piazze”.

