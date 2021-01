AGI – Via libera del Consiglio dei ministri al Recovery plan, ma le due ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti si astengono.

Fonti di Iv riconoscono i passi fatti in avanti con la riformulazione del Pnrr, con modifiche che, rimarcano i renziani, sono il risultato delle insistenze rimaste a lungo pressoché isolate del partito di Matteo Renzi. E tuttavia per Iv rimangono troppe le criticità in un testo giudicato in drammatico ritardo. La rinuncia al Mes, si spiega nel fronte renziano, è del tutto incomprensibile, sia perché il suo utilizzo libererebbe risorse ulteriori nell’ambito del Recovery,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Via libera del Cdm al Recovery, ma Iv si astiene. È scontro sul Mes proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento