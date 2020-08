AGI – Tutto il calcio italiano può tornare in campo. È arrivato il via libera ai campionati dilettantistici e giovanili da parte del governo che ha approvato oggi il protocollo per la ripresa del calcio di base predisposto dalla Figc. Con il documento ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile’ si pongono infatti le basi per la ripresa di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di calcio femminile, futsal, beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale.

“È un risultato importante – commenta il presidente federale Gabriele Gravina –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Via libera del Governo alla ripresa dei campionati di calcio dilettantistici e giovanili proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento