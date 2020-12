Via libera dell’Ema al vaccino Pfizer-BioNTech

AGI – “L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech”. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. “E’ un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei! Ora agiremo velocemente”: ha promesso in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il primo sì europeo

Quello arrivato dalla riunione ad Amsterdam dell’Ema è il primo via libera dell’Ue a un vaccino contro il Covid-19. L’incontro, svoltosi a porte chiuse, è arriva settimane dopo che il vaccino è stato autorizzato dalle autorità di regolamentazione in Gran Bretagna,

