Il viadotto “Buzza”, sull’autostrada Messina-Palermo, potrebbe fare da un momento all’altro la fine del ponte Morandi di Genova. La Procura di Patti ne ha disposto il sequestro tra il km 119+620 e il km 120+840 della autostrada A20, gestita dal Consorzio Autostrade Siciliane, nel territorio del Comune di Caronia. La Procura – che ha ottenuto il provvedimento cautelare dal GIP del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta dei Sostituti Procuratori Giorgia Orlando e Federica Urban – ha iscritto nel registro degli indagati “per i reati ex artt. 328 e 677 c.p. complessivamente sei funzionari del C.A.S.”, ovvero omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina e omissione in atti di ufficio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Viadotto sequestrato in Sicilia: potrebbe cedere come il Morandi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento