“viaggiare-senza-problemi”,-la-risposta-aiav-al-turismo-abusivo

Piattaforma online di agenzie regolari, aperta e gratuita per tutti

Milano, 2 ott. (askanews) – Viaggi annullati senza rimborso, sistemazioni che esistono solo in foto, servizi scadenti, responsabili spariti nel nulla. L’abusivismo nel turismo in Italia è una macchina che macina miliardi: secondo le stime di Istat e Banca d’Italia, il sommerso generato da chi lavora fuori dalle regole vale circa 20 miliardi di euro l’anno.A fronte di 6.500-7.000 agenzie regolarmente abilitate, l’Associazione Italiana Agenti di Viaggio (AIAV), parte di CNA Turismo e Commercio, stima che in Italia operino oltre 40mila soggetti irregolari. Basta una pagina social e un paio di fotografie accattivanti per improvvisarsi tour operator.Da qui l’idea di AIAV: il portale Viaggiare Senza Problemi, che oggi raccoglie circa 600 agenzie verificate. Un elenco semplice, consultabile gratuitamente da chiunque, che permette di cercare agenzie in regola per regione e provincia. Uno strumento utile anche per le agenzie stesse, chiamate a registrarsi inviando la documentazione necessaria.”Viaggiare senza problemi nasce alla fine del 2018 – spiega Fulvio Avataneo, presidente Aiav – per consentire alle agenzie di viaggio di presentarsi ai viaggiatori in maniera chiara e trasparente. Infatti nella piattaforma trovano posto tutte le schede delle agenzie nostre associate con il loro numero di licenza, con il loro direttore tecnico, con le indicazioni di tutte quelle polizze assicurative poste proprio a tutela di chi viaggia”.Non è una certificazione – il compito spetta al Ministero del Turismo – ma una garanzia in più. AIAV controlla periodicamente le credenziali: licenza, direttore tecnico, polizza Rc, coperture contro insolvenza o fallimento, sede fisica reale. In pratica, ciò che distingue un operatore affidabile da un venditore improvvisato.Accanto al portale, l’Associazione porta avanti la sua storica battaglia contro l’abusivismo con uno sportello dedicato alle segnalazioni. L’obiettivo è trasformare la denuncia da possibilità a dovere, in collaborazione con le autorità competenti. Per AIAV è uno strumento fondamentale per tutelare i professionisti del settore e restituire ai viaggiatori la garanzia di partire in sicurezza.