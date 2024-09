Vianini Lavori: Massimo Romano nominato nuovo presidente

Si è dimesso Mario Delfini

Milano, 23 set. (askanews) – Il cda di Vianini Lavori, a seguito delle dimissioni di Mario Delfini, ha nominato Massimo Romano nuovo presidente della società.

Romano, sottolinea una nota dell’azienda del gruppo Caltagirone, vanta un’esperienza ultratrentennale nei settori dell’energia, dell’industria e delle infrastrutture. Dal 1997 al 2007 è stato Senior Executive Vice President e membro del Comitato Esecutivo di Enel. Ha fatto parte del Consiglio di IEFE dell’Università Bocconi, del Consiglio Generale di Confindustria e ha ricoperto la carica di vice presidente di Assoelettrica. Successivamente ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato di Sogin, società responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani per poi fondare Partners4Energy, società di consulenza per investimenti nelle energie rinnovabili. È stato consigliere e membro del Comitato Esecutivo di Idea Fimit Sgr e Senior Advisor e membro dell’Advisory Board di 2i Rete Gas. Dal 2020 è director di DFC-Economics, società di analisi economica indipendente. Attualmente Romano è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, dove fa parte del Comitato Grandi Progetti, del Comitato Piano Economico Finanziario e presiede il Commitato Remunerazione e Nomine.

Il cda “ha espresso il più sentito ringraziamento al presidente uscente Mario Delfini per l’impegno e la dedizione che hanno costituito, nei decenni, un contributo indispensabile allo sviluppo ed al consolidamento della società”.