sabato, 6 Settembre , 25

Imprese: Kerber (Bdi), ‘vero motore per crescita e trasformazione europea’

(Adnkronos) - “Una Europa dinamica ha bisogno di...

Sinner-Alcaraz, domani finale US Open con Trump superstar

(Adnkronos) - Donald Trump 'in finale agli US...

Alaska, morto ricercatore italiano Riccardo Pozzobon: “Travolto dall’acqua mentre riempiva la borraccia”

(Adnkronos) - Tragedia in Alaska dove un ricercatore...

mprese, patto catene del valore per rilancio competitività europea

(Adnkronos) - ''In un panorama globale in rapida...
vibo-valentia,-cede-trave-in-parco-giochi:-grave-bimbo-4-anni
Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni

Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni

DALL'ITALIA E DAL MONDOVibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un bambino di quattro anni è rimasto schiacciato da una trave mentre giocava in un parco giochi urbano nel quartiere Moderata Durant di Vibo Valentia ieri sera. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo si è appoggiato a una trave, che ha ceduto all’improvviso, travolgendolo. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha trasportato il bambino in ospedale in gravi condizioni. Al momento è ricoverato e la prognosi è riservata. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.