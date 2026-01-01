giovedì, 1 Gennaio , 26
Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte

Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte

(Adnkronos) – Un giovane di 22 anni di Villafranca Padovana ha perso la vita stanotte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino (Vicenza). Il giovane, con alcuni amici, si era accampato sulla sponda del lago per festeggiare il Capodanno e pescare, cosa che avrebbe fatto già stamattina all’alba. L’ipotesi più probabile per i carabinieri che stanno indagando sulle circostanze della morte, è che il 22enne, uscito per andare a pescare, sia accidentalmente scivolato cadendo nelle acque acqua gelide. A dare l’allarme stamattina è stata la sua ragazza, accortasi dell’assenza del giovane in tenda. Il corpo è stato recuperato stamattina alle 8 dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. 

