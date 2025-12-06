sabato, 6 Dicembre , 25

Fiorentina, minacce social a mogli giocatori: “Spero che i vostri figli muoiano di cancro”

(Adnkronos) - Clima teso in casa Fiorentina dopo...

Ballando, gaffe Mariotto: “Brava Ferilli”. Ma è Nancy Brilli

(Adnkronos) - Guillermo Mariotto show. La prima semifinale...

Migranti, naufragio al largo di Creta: 17 morti

(Adnkronos) - Diciassette migranti, tutti uomini, sono stati...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente di oggi 6 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...
vicenza,-morta-diana-canevarolo:-era-stata-trovata-in-una-pozza-di-sangue-dal-marito
Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito

DALL'ITALIA E DAL MONDOVicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
È morta, Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue giovedì all’alba nel cortile di casa a Torri di Quartesolo (Vicenza). Il decesso è stato decretato oggi pomeriggio, al termine dell’iter di accertamento della morte cerebrale da parte del reparto di Rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. La donna aveva un ampio trauma cranico e le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito.  

La Procura, che ha aperto un fascicolo ma senza alcuna ipotesi circostanziata, ha disposto l’autopsia. Dovrà accertare cosa o chi abbia procurato la grave ferita alla donna che ha trascorso in quelle condizioni alcune ore prima di essere trovata così dal marito, il primo a chiamare i soccorsi.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.