mercoledì, 5 Novembre , 25

Vicino (Revolut): La tecnologia semplifica la finanza

Vicino (Revolut): La tecnologia semplifica la finanza

“E aiuta a educare le nuove generazioni”

Roma, 5 nov. (askanews) – “Per noi la tecnologia serve a rendere più semplice e immediata la vita dei nostri utenti. Ogni persona ha bisogni diversi: una coppia adulta che deve gestire le spese di casa, o un ragazzo di 18 anni che divide il conto con gli amici. In entrambi i casi l’obiettivo è offrire un’esperienza digitale, personalizzata e accessibile, con pochi clic e senza burocrazia o passaggi in filiale. È questo il vero cambiamento che la tecnologia sta portando nel mercato finanziario”. Lo ha detto Nicola Vicino, Country Manager di Revolut per l’Italia, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV. “Mettiamo le persone al centro della nostra agenda di sviluppo prodotti – ha aggiunto – e lo facciamo in particolare guardando ai più giovani. Con Revolut 18 diamo ai minorenni un modo controllato e sicuro per gestire la paghetta, risparmiare in digitale e seguire nel tempo la crescita dei propri risparmi. È un nuovo modo per educare le prossime generazioni alla finanza, partendo dal loro linguaggio e dalle loro abitudini”.

