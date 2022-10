“Vida, agua, salud”: a Roma i fotografi latinoamericani under 35

(Foto crediti Iila)

ROMA – Fotografi latinoamericani under 35 in mostra a Roma, a Trastevere, da oggi fino al 6 novembre. A organizzare l’esposizione è l’Iila, Organizzazione internazionale italo-latino americana. In mostra ci sono i progetti del vincitore e dei finalisti del XIII Premio Photo Iila, dedicato a fotografi latinoamericani under 35 e realizzato con il contributo del ministero degli Esteri e Cooperazione Internazionale italiano (Dgcs/Maeci), in collaborazione con i Paesi latinoamericani membri dell’Iila e il Centro Sperimentale di Fotografia Adams.

L’INIZIATIVA DELL’IILA

La mostra è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.I fotografi partecipanti alla XIII edizione del premio si sono confrontati con il tema ‘V.A.S.! Vida, Agua, Salud’, ispirato a uno dei 17 Obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ovvero l’obiettivo numero 3, “Salute e benessere”. Iila, in quanto Osservatore Onu, porta avanti queste tematiche nel proprio lavoro.

Al Museo di Roma in Trastevere si presentano le foto di Natalia Ortiz (Colombia), vincitrice di questa tredicesima edizione, con il progetto dal titolo Huele a lluvia (2019) e, accanto a lei, sono esposte le opere di tutti i finalisti del premio: Tatiana Aristizabal (Colombia), menzione d’onore con il progetto El caballero del pßramo (2022); Laura Voskian (Argentina), autrice de En el momento exacto, o muy cerca de lo que se indica como final (2018-2022); Tamara Zentner (Argentina), con Los diarios del cuerpo (2021); Jairo Bernal (Colombia), autore del progetto Sobreviviendo (2022) e Dina Colectivo – Fabiola Cedillo, Alessandro Bo, Fernanda Garcia (Ecuador), autori di Sobre el agua. Una historia de resistencia elemental (2021).Del percorso espositivo è parte anche Santiago Carmona (Colombia), vincitore della scorsa edizione di Photo Iila, a seguito di cui ha soggiornato per una residenza d’artista a Roma dove ha creato l’opera Repubblica Bananera a Roma (2021), presentata quest’anno per la prima volta.Come da regolamento, conclude la nota, la vincitrice Natalia Ortiz sarà ospitata a Roma per una residenza d’artista di un mese, al fine di realizzare un progetto fotografico sulla Città Eterna. L’opera sarà poi presentata nell’ambito della prossima edizione del Premio, nella mostra del 2023.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo “Vida, agua, salud”: a Roma i fotografi latinoamericani under 35 proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento