Vidal “Inter? Conte sa che sono un vincente”

“Ho vinto tanti trofei per essere considerato una contropartita economica”. In queste parole, rilasciate in un’intervista a “El Periódico de Catalunya”, tutto l’orgoglio di Arturo Vidal. Il cileno, 33 anni e una bacheca piena di trofei tra Juventus, Bayern, Barcellona e nazionale, non ama che il suo nome finisca sui giornali come possibile merce di scambio: “Pochi giocatori possono vantare un percorso come il mio, non sono un ragazzino e non posso pensare di essere sul mercato ogni volta che la stampa scrive qualcosa, altrimenti si diventa matti”, dice Vidal che approfondisce il discorso sul suo futuro. “Ci sono ancora due mesi prima del termine della stagione,

