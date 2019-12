Vidal, l’Inter dice sì a Conte: offerta ritoccata verso l’alto, c’è la data per l’affondo

Arturo Vidal dichiara guerra al Barcellona e l’Inter è pronta ad affondare il colpo per cercare di portarlo a Milano a gennaio. Nelle scorse ore il cileno ha denunciato il club catalano davanti alla Commissione mista della LFP e all’AFE, il sindacato dei calciatori spagnoli, per il presunto mancato pagamento di determinati bonus: King Arturo rivendica 2,4 milioni di euro in termini di bonus che ha affermato di aver raggiunto la scorsa stagione e che non sono ancora stati pagati. #Buongiorno… continua a leggere sul sito di riferimento