VIDEO | 90 minuti più recupero: il “sobrio” discorso di Trump, tra sbadigli, Hulk Hogan e Hannibal Lecter

ROMA – Novanta minuti più recupero. La partita di Donald Trump è durata tantissimo. E mentre il candidato Repubblicano sul palco di Milwaukee chiudeva la convention del partito saltellando dal discorso sul gobbo – preparato dallo staff – alle sue irresistibili deviazioni, la gente in platea era prossima alla sfinimento.

Il discorso più lungo della storia delle convention statunitensi è finito ben oltre la mezzanotte della costa Est, e anche i delegati più fedeli alla fine cedevano alla stanchezza in favor di telecamera.

People are visibly falling asleep pic.twitter.com/onD8vdCshZ — Brennan Murphy (@brenonade) July 19, 2024

Gli stessi che fino ad un’oretta prima avevano osannato l’ex Presidente in “missione per conto di Dio”. Che avevano ritmato con lui il nuovo inno della battaglia (politica), il “fight fight” ripreso dall’ormai celebre “fight!” pronunciato col volto sanguinante mentre il Secret Service lo portava via dopo l’attentato. A dispetto della “pace”, più volte pronunciata nel discorso ufficiale.

L’orecchio mutilato, con la benda quadrata, è diventato anch’esso un simbolo: negli Usa non si lasciano scappare il gancio, quando ne hanno uno. Sono professionisti. E così centinaia di delegati hanno “indossato” la benda bianca all’orecchio come Trump. In segno di solidarietà. Ma anche, secondo alcune persone ascoltate dal Washington Post un messaggio contro la violenza politica in generale.

WATCH: RNC delegates sport bandages on right ear after Trump assassination attempt pic.twitter.com/TUqVIusuYV — The Hill (@thehill) July 18, 2024

Il tutto mentre dal palco Trump si lasciava andare al solito show sugli immigrati cattivi, citando per l’ennesima volta Il silenzio degli innocenti e Hannibal Lecter. “La stampa è sempre su di me, perché dico questo. Qualcuno ha visto Il silenzio degli innocenti? Il compianto, grande Hannibal Lecter. Gli piacerebbe tanto averti a cena”. Una citazione ripetuta, ormai un classico l’evocazione di Lecter per sostenere che la criminalità in America è fuori controllo: i potenziali Lecter, compresi gli immigrati che Trump deporterebbe con la forza, vivono tra noi.

Lo staff di Trump aveva studiato questo momento come quello della “sobrietà”, della normalizzazione di Trump. Poi, invece, è arrivato Hulk Hogan. Ed è tornato tutto perfettamente al suo posto.

Watch: Professional wrestling legend Hulk Hogan called Donald Trump a “gladiator” before ripping off his shirt to reveal a red Trump-Vance muscle shirt on the final night of the Republican National Convention. Watch the full video: https://t.co/t4cyhFjgoe pic.twitter.com/RJxSmLxm3z — The Wall Street Journal (@WSJ) July 19, 2024

L’articolo VIDEO | 90 minuti più recupero: il “sobrio” discorso di Trump, tra sbadigli, Hulk Hogan e Hannibal Lecter proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it