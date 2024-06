BOLOGNA – Ancora tensioni al parco Don Bosco di Bologna, dove stamattina i manifestanti del comitato Besta si sono radunati per contestare i lavori per la realizzazione del tram (e impedire così il taglio degli alberi). Sul posto ci sono numerosi agenti di Polizia in tenuta antisommossa e il clima sembra alquanto teso. “Vogliono tagliare gli alberi del terrapieno su viale Aldo Moro”, dicono gli attivisti del Comitato Besta. Sono mesi che presidiano il parco: prima per opporsi alla demolizione e ricostruzione delle scuole, ora anche per tutelare il verde dai lavori del progetto del tram che sono quelli che per l’appunto interessano viale Aldo Moro. E hanno chiamato rinforzi tramite i social, lanciando un semplice messaggio: “Accorrete“.

UN MANIFESTANTE INSEGUITO E IDENTIFICATO

A un certo punto i manifestanti hanno iniziato a bloccare il traffico su viale Aldo Moro. E poco più in là un ragazzo a volto coperto è stato inseguito e poi fermato e identificato dagli agenti. Ora manifestanti e Polizia si fronteggiano all’angolo tra il parco e viale Aldo Moro.

VIDEO | A Bologna ancora tensione alle Besta: un manifestante identificato dalla Polizia

