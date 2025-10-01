VIDEO | A Bologna il congresso del Crei, Bentivenga: “Dall’Ia alla medicina di genere, affronteremo temi più attuali”

BOLOGNA – Con Crescenzio Bentivenga (Coordinamento Scientifico del Congresso e Direttivo CReI) cerchiamo di approfondire le tematiche e i contenuti centrali dell’imminente 28° Congresso del Collegio Reumatologi Italiani-CReI (9-11 ottobre, Bologna). Dichiara Bentivenga: “Il Collegio intende a Bologna rimanere al passo con l’innovazione terapeutica e con la domanda di salute dei pazienti. Affronteremo temi centrali, tra i quali l’intelligenza artificiale all’interno della nostra pratica quotidiana, il rischio cardiovascolare, l’oncoematologia, la medicina di genere”. E, tra le sessioni “imperdibili e non convenzionali”, afferma il coordinatore scientifico, c’è quella sulla “borsa del medico, cioè un approfondimento su ciò che c’è di essenziale nella gestione del paziente reumatologico. Intendiamo anche così dare una mano concreta ed immediata di fronte ad eventuali dubbi e perplessità del reumatologo”.

