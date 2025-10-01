mercoledì, 1 Ottobre , 25
video-|-a-bologna-il-congresso-del-crei,-bentivenga:-“dall’ia-alla-medicina-di-genere,-affronteremo-temi-piu-attuali”
VIDEO | A Bologna il congresso del Crei, Bentivenga: “Dall’Ia alla medicina di genere, affronteremo temi più attuali”

VIDEO | A Bologna il congresso del Crei, Bentivenga: “Dall’Ia alla medicina di genere, affronteremo temi più attuali”

SanitàVIDEO | A Bologna il congresso del Crei, Bentivenga: “Dall’Ia alla medicina di genere, affronteremo temi più attuali”
Redazione-web
Di Redazione-web

BOLOGNA – Con Crescenzio Bentivenga (Coordinamento Scientifico del Congresso e Direttivo CReI) cerchiamo di approfondire le tematiche e i contenuti centrali dell’imminente 28° Congresso del Collegio Reumatologi Italiani-CReI (9-11 ottobre, Bologna). Dichiara Bentivenga: “Il Collegio intende a Bologna rimanere al passo con l’innovazione terapeutica e con la domanda di salute dei pazienti. Affronteremo temi centrali, tra i quali l’intelligenza artificiale all’interno della nostra pratica quotidiana, il rischio cardiovascolare, l’oncoematologia, la medicina di genere”. E, tra le sessioni “imperdibili e non convenzionali”, afferma il coordinatore scientifico, c’è quella sulla “borsa del medico, cioè un approfondimento su ciò che c’è di essenziale nella gestione del paziente reumatologico. Intendiamo anche così dare una mano concreta ed immediata di fronte ad eventuali dubbi e perplessità del reumatologo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.