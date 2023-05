VIDEO | A Firenze una forte grandinata si abbatte anche sul centro storico, Nardella: “È bomba d’acqua”

FIRENZE – Prima la pioggia. Poi il temporale si è trasformato in una forte grandinata che si è abbattuta anche in centro storico, con le strade del ‘quadrilatero d’oro’ patrimonio Unesco per qualche minuto imbiancate dai chicchi di ghiaccio. Finita la grandine, di nuovo la pioggia battente. Tanto che interviene anche il sindaco Dario Nardella con una comunicazione sui propri canali social. “In un’ora la stazione rilevamento di Firenze-Università ha registrato 19,8 millimetri di pioggia. Facciamo appello ai pedoni e ai conducenti di veicoli di prestare massima attenzione”. Si tratta, aggiunge, di “una bomba d’acqua. Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile del Comune, i Vigili del Fuoco e la polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all’esterno”.

A stretto giro, si fa sentire anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “Una cella temporalesca sta attraversando la zona di Firenze con grandine e 15 millimetri di pioggia in 15 minuti” e “oltre 370 fulminazioni nell’area tra Pistoia, Prato e Firenze. Prestiamo attenzione”.

SI ALLAGA LO STORICO DEPOSITO DEI BUS DI VIALE DEI MILLE

La linea T1 del tram di Firenze, dopo un breve stop dovuto alla forte perturbazione che si è abbattuta in città e all’allagamento del sottopasso dello Statuto, “è ripartita a velocità ridotta”. Lo segnalano sia il sindaco, Dario Nardella, che Gest, società che governa il sistema tramviario. Restando sui disagi patiti dal trasporto pubblico, Massimo Milli, sindacalista della Faisa-Cisal Toscana, segnala come l’acqua sia filtrata anche nello storico deposito dell’ex Ataf in viale dei Mille.

Dopo la pioggia e la forte grandinata, in città si segnalano altri allagamenti. Oltre quello dello Statuto, l’acqua ha infatti invaso il sottopasso di via dei Lanzi, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per due furgoni quasi sommersi dall’acqua (lasciati lì dai conducenti che si sono allontanati in tempo).

