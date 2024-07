BOLOGNA – Per l’ultimo saluto a Francesco Pio Mazzucco il suo paese ha organizzato anche un corteo di trattori. Proprio quelli con cui lavorava il giovane di 21 anni, deceduto a Minturno, in provincia di Latina, nella mattinata di venerdì 28 giugno durante un incidente mentre lavorava nel terreno della sua famiglia, in un uliveto. Il trattore che il ragazzo stava guidando a un certo punto si è ribaltato e il giovane è rimasto schiacciato sotto. Il tutto sotto gli occhi del padre, che ha cercato di tirarlo fuori ma senza successo. Per il giovane purtroppo non c’è stato niente da fare. Il ragazzo aveva un fratello e una sorella, ed era fidanzato.

Il funerale di Francesco si è svolto sabato mattina, con una folla commossa per il saluto a questo ragazzo così giovane. I trattori si sono radunati in piazza Kennedy: sui social sono state pubblicate foto e anche un video dal gruppo “Falchi Nazionale” della Protezione civile. Questo il messaggio che accompagna le immagini: “Addio Francesco, non ci sono parole. Quando a lasciarci sono giovani anime come la tua, Riposa in pace, che la tua famiglia trovi presto la forza di superare questo. Condoglianze da tutto il Gruppo dei Falchi Nazionale”.

L'articolo VIDEO | A Minturno un corteo di trattori per salutare Francesco, morto a 21 anni proviene da Agenzia Dire.

