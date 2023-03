VIDEO | A Piazza del Popolo è festa per il centenario dell’Aeronautica militare

ROMA – Un grande videogioco e l’emozione di salire sui giganti del volo dell’Aeronautica militare. C’è un clima di festa a Piazza del Popolo dove l’Air Experience Village sarò aperto fino al 29 marzo per il Centenario della Forza Armata che ricorre domani.

Tanti gli appassionati, e altrettanti i curiosi che pur, magari, sapendo poco del volo si sono lasciati trasportare. Lunghe file sotto un assaggio di estate, domenica, per salire sull’Eurofighter, sull’elicottero, o sul famosissimo MB-339 delle Frecce Tricolori. Non solo bambini e giovanissimi, anche i più grandi non si sono persi l’occasione di mettersi alla cloche di comando e parlare a tu per tu con i piloti.Sulla piazza info point per saperne di più sui 100 anni di storia della Forza Azzurra, ma anche cappellini, e bandierine che sotto il palco, nel momento dell’esibizione della Banda, hanno iniziato a sventolare più forte.

Ci sono due ragazze arrivate a piazza del Popolo per una passeggiata, c’è il turista sorpreso, o la signora, anche lei intervistata dalla Dire, che ha ricordato tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la Nazione: “Figli di mamma che sono nell’aria o nella terra”.

E nelle ore più calde, quando la piazza è ancora gremita, il personale dell’Aeronautica ha invitato i bambini a proteggersi proprio sotto le ali degli aerei. E la festa continua “tra la gente”, “dove vogliamo stare” come ha detto qualche giorno fa proprio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale Luca Goretti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento