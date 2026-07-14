martedì, 14 Luglio , 26
HomePoliticaVIDEO | A Roma bagno di folla per Robert de Niro, il...
video-|-a-roma-bagno-di-folla-per-robert-de-niro,-il-consiglio-ai-giovani:-“fidatevi-del-vostro-istinto,-combattete”
VIDEO | A Roma bagno di folla per Robert de Niro, il consiglio ai giovani: “Fidatevi del vostro istinto, combattete”
Politica

VIDEO | A Roma bagno di folla per Robert de Niro, il consiglio ai giovani: “Fidatevi del vostro istinto, combattete”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – “Robert, Robert, Robert”: è tutta per lui l’ovazione di una piazza San Cosimato gremita, in attesa della proiezione della prima parte della versione restaurata di Novecento, capolavoro di Bernardo Bertolucci, in cui appare, tra il cast stellare, anche un giovane Robert De Niro. L’attore hollywoodiano è stato il protagonista della serata di ieri, lunedì 13 luglio, de “Il Cinema in Piazza” per celebrare i 50 anni del celebre film uscito originariamente nelle sale nel 1976. E non si è risparmiato sul palco nel rispondere alla fila di domande di Antonio Monda e Valerio Carocci sulla sua lunga carriera, sui celebri ‘colleghi’ e registi con cui ha lavorato, ovviamente sull’esperienza in Italia con Bertolucci e sulla pellicola della serata.

“ORGOGLIOSO DI AVER RECITATO IN NOVECENTO”

“Bartolucci era molto simpatico, un poeta. Aveva un approccio alla regia diverso da quello a cui ero abituato. Il primo giorno di riprese fu incredibile, l’inizio di un grande ambizioso film in cui sono orgoglioso di aver recitato”, esordisce De Niro. E Poi ha aggiunto di non sapere se il regista fosse comunista o socialista, sicuramente però “era schierato con i deboli- ha proseguito- stava dalla parte della gente e del giusto”. In “Novecento” De Niro interpreta Alfredo Berlinghieri, un possidente terriero, l’attore 82enne ha evidenziato come l’opera parli di temi forti come l’opposizione e il fascismo. Tra gli aneddoti sul set ha ricordato le mangiate fatte tra le trattorie di Reggio Emilia e Parma: “Fu fantastico”.

AI GIOVANI: “QUANDO SENTITE CHE QUALCOSA NON VA, PRENDETE UNA DECISIONE E COMBATTETE”

“Bob è venuto all’improvviso, con una mail che gli abbiamo mandato di notte ed è venuto qui per amore del cinema, è venuto apposta per vedere il film”, spiega Carrocci, rivelando le motivazioni sincere e profonde che hanno portato l’attore hollywoodiano ad una toccata-e-fuga nella Capitale. Alla fine, gli viene chiede un consiglio per i tanti giovani seduti in piazza: “Fidatevi del vostro istinto, delle vostre sensazioni, e quando sentite che qualcosa non va bene, che è sbagliato, prendete una decisione e combattete. Lo stesso vale per le cose positive. È importante in questo periodo”. Poche parole sufficienti a far esplodere la piazza in applausi e grida di ammirazione. E poi Bob lascia il palco e spazio al vero e indiscusso protagonista della serata, il grande Cinema italiano.

(video credit: Il Cinema in piazza/Fb)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Mondiali, l’Argentina di Messi arriva ad Atlanta per la semifinale
Next article
“Il Coach dei 2 Mondi” in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival 2026

POST RECENTI

Politica

Le prime pagine di martedì 14 luglio 2026

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo https://www.dire.it
Politica

Report, Fdi denuncia la sparizione della puntata sulle mascherine ma la Rai replica: “Sono scaduti i diritti”

ROMA - Mentre l'Italia si muove a fatica nella morsa del caldo, nei palazzi, la politica s'infiamma per il caso Ranucci, tanto che nelle ultime...
Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 13 luglio 2026

https://youtu.be/wqLXuV9dTD8 LEGGE ELETTORALE. DOMANI IN AULA, C'È EMENDAMENTO PREFERENZE FDI Capilista bloccati e preferenze, con indicazione di genere. Fratelli d'Italia, in accordo con Noi moderati e Udc,...
Politica

Sicurezza, Meloni a Palermo: “Lo Stato c’è e non lascia sole le persone”

ROMA - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla Prefettura di Palermo, dove ha presieduto una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l'ordine...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.