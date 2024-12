VIDEO | A Roma è ufficialmente Natale: acceso l’albero in piazza del Popolo

ROMA – Nella Festa dell’Immacolata, si è acceso a Roma l’albero di Natale. Nel pomeriggio, di una fronte ad una piazza gremita il sindaco Roberto Gualtieri e la Presidente del Gruppo Acea Barbara Marinali hanno dato il via all’accensione delle luminarie di via del Corso e dell’albero di Natale a Piazza del Popolo.

Roma si accende con la magia del Natale! 🎄 💫 pic.twitter.com/Am6n3l8dpa — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) December 8, 2024

ALFONSI: GRAZIE A DIPARTIMENTO GIARDINI

“Bellissimo spettacolo di popolo e di città quello a cui ho assistito poco fa accanto al Sindaco Gualtieri”, dichiara l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, a margine dell’accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo. “Sono fiera e orgogliosa del lavoro del dipartimento Tutela Ambientale e del Servizio Giardini di Roma Capitale – continua l’assessora Alfonsi – che hanno curato tutto nei minimi dettagli, dall’arrivo dell’albero da Cantù a Roma in piena notte, con un trasporto eccezionale richiesto dalle dimensioni, all’illuminazione e agli addobbi. L’abete, che si avviava a completare il suo ciclo vitale, da oggi si offre in tutto il suo splendore alla città e al Paese intero, nel Natale che si appresta ad accogliere il Giubileo ormai prossimo. Quest’anno lo spettacolo dell’albero in piazza del Popolo si offre ai romani e ai turisti che arriveranno a Roma da tutto il mondo per le festività con una scenografia ancora più suggestiva e luminosa, che farà tornare la Capitale al centro dell’attenzione internazionale”.

ACEA: LUMINARIE NATALIZIE ALL’INSEGNA DEL GIUBILEO

Sono dedicate allo spirito del Giubileo, le luminarie natalizie inaugurate questa sera a Roma. Il progetto di quest’anno, realizzato con tecnologie a basso consumo, in grado ridurre al minimo l’emissione di CO2, illuminerà l’intera via del Corso con un cielo di luci lungo quasi due chilometri, costellato da 49 immagini di gocce d’acqua, simboli di una risorsa preziosa e universale, e da piccoli globi luminosi che – nell’anno Giubilare – rappresentano l’unione di tutti i popoli del mondo che brilleranno insieme per trasformare queste installazioni in un messaggio di accoglienza e solidarietà. Lo spettacolo natalizio di queste architetture di luce, diventato ormai una tradizione che si rinnova ogni anno, raggiunge tutti i municipi della Capitale e la novità di questa edizione consiste in una serie di immagini che saranno proiettate sulle facciate degli edifici più simbolici o rappresentativi dei quartieri fuori del centro storico.

Il Gruppo Acea ha fatto della luce un importante strumento di comunicazione e di valorizzazione dello spazio urbano, nel centro storico come nelle periferie, per fare di Roma un esempio di città sostenibile, sia dal punto di vista della riqualificazione dei luoghi sia dal punto di vista del rispetto all’ambiente. “Per le luminarie di questo Natale, che coincide con l’inizio del venticinquesimo Anno Santo, il Gruppo Acea- ha dichiarato la presidente del Gruppo, Barbara Marinali- ha realizzato un progetto dedicato allo spirito del Giubileo, fatto di speranza, solidarietà e di accoglienza. Non si tratta di semplici luci natalizie ma di vere installazioni artistiche, realizzate con tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale, che contribuiscono a valorizzare il patrimonio artistico della città e a riqualificare gli spazi urbani, nel centro storico come nelle periferie. Queste luci raccontano tutta la città e rappresentano l’impegno di Acea, in nome dell’inclusione e della sostenibilità, e il suo profondo legame con la capitale in cui è nata esattamente 115 anni fa”.

